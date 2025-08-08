Форвард венесуельського клубу Депортіво Тачіра Браян Кастільйо найближчим часом стане гравцем Олександрії. Як повідомляє журналіст Маріо Альберто Санчес, український клуб активував клаусулу.

За інформацією джерела, Олександрія заплатить за трансфер 400 тисяч євро – саме така була прописана сума відступних у контракті Кастільйо. Цього року 24-річний гравець отримував виклик до національної збірної Венесуели, однак дебютувати за головну команду країни ще не встиг.

В складі Депортіво Тачіра нападник провів 69 матчів, у яких відзначився 16 забитими м'ячами та 1 асистом. Разом з командою форвард грав у Кубку Лібертадорес, де у 8 матчах забив 2 м'ячі.

