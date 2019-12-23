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Олександрія підписала Вантуха

23:43 217 Читать на русском
Олександрія підписала Вантуха
Роман Вантух / ФК Олімпік

Керманич Олександрії Володимир Шаран оголосив про перехід оборонця київського Динамо Романа Вантуха.

"Хотів бачити цього гравця. Добре, що ми домовились. Думаю, він на допоможе, виросте як футболіст у нашій команді. Тим більше, він мій земляк – зі Львова.

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Також розмовляємо із деякими футболістами. Для підсилення – опорний півзахисник, крайній півзахисник і нападник. Я не зацікавлений в Андрії Богданові. Був момент, коли ми розмовляли з Богдановим, хотіли його бачити, він відмовився від нашої команди. Обрав інший варіант, це було 2 чи 3 роки тому", – розповів Шаран в ефірі "Футбол 1".

До слова, Роман Вантух займався в академіях ФК Львів і Динамо. Першу половину сезону 2019/20 він провів в донецькому Олімпіку. У його активі 10 матчів (1 гол) в УПЛ.

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