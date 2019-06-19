Олександрія підписала трьох новачків

Інтерв’ю — 12:00 1183
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"Шведи прибули в Україну швидше, ніж ми – з Маріуполя в Одесу". Хавбек Шахтаря не проти повторити шлях Маліновського
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Справа Мораєса: Україна офіційно виграла апеляцію в Португалії та ЛюксембургуЄвро-2020 — 11:46 629
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Ордець перейшов у московське ДинамоРосія — 11:32 2192
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"Хочу повернутись додому, звідки не мав іти", – Неймар поговорив із президентом ПСЖІспанія — 10:15 1536
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Коноплянка на шляху до Фенербахче – спортивний директор турків обговорює трансфер з ШалькеТуреччина — 09:37 1513