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Олександрія підписала трьох новачків

10:27 1479 Читать на русском
Олександрія підписала трьох новачків
Денис Мірошніченко / ФК Карпати

Олександрія продовжує активну роботу на трансферному ринку.

Олександрія підписала контракти одразу з трьома новими гравцями, передає Footboom.

Голкіпер Олександрії Білик близький до переходу в Мітьюлланд

За інформацією видання, контракти з бронзовим призером минулого сезону підписали екс-захисник Карпат Денис Мірошниченко і колишній нападник Десни Денис Безбородько. Ще один гравець – півзахисник Максим Третьяков – перейшов на правах оренди зі словацького ДАК 1904.

Одразу 7 гравців покинули Олександрію: серед них – Цуріков та Лучкевич

Відзначимо, у сезоні 2018/19 Безбородько провів 23 матчі і забив 5 м'ячів у складі Десни, а в активі Мірошниченка – 22 гри і 3 забиті голи.

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Теги
Трансфери чемпіонату України Денис Мірошніченко Денис Мірошніченко Карпати Карпати Олександрія Олександрія Десна Десна Максим Третьяков Максим Третьяков Денис Безбородько Денис Безбородько
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