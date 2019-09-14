Олександрія перервала вражаючу серію в матчі проти СК Дніпро-1

В рамках 7-го туру УПЛ Олександрія без проблем розібралась із новачком Прем'єр-ліги СК Дніпро-1 (2:0) та вперше за довгий час завершила домашній матч без пропущених м'ячів.

Матч Олександрія – СК Дніпро-1 завершився сухою перемогою господарів поля.

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Таким чином, олександрійці вперше не пропустили в домашньому матчі із серпня 2018 року. Минулого сезону Олександрія здолала Ворсклу із таким самим рахунком – 2:0, і з того часу не могла завершити домашній матч без пропущеного голу.

Нагадаємо, Олександрія вдома переграла СК Дніпро-1 та піднялась на другу сходинку турнірної таблиці.

Олександрія здобула впевнену перемогу над СК Дніпро-1 та вийшла на друге місце в УПЛ