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Олександрія перемогла Навбахор у спарингу

21:13 39 Читать на русском
Олександрія перемогла Навбахор у спарингу
Олександрія перемогла Навбахор / Фото ФК Олександрія

Олександрія виявилась сильнішою за узбецький Навбахор у товариському матчі.

Товариський матч

Олександрія – Навбахор – 2:1

Голи: Банада, 11, Пономар, 70 – Тураєв, 25

Зоря в спарингу поступилась узбецькій Согдіані

Вже до свистка на перерву команди встигли обмінятись голами. Олександрійці не мали наміру здаватись і дотисли суперника вже у другому таймі. Вирішальним голом відзначився Віталій Пономар.

Наступний спаринг Олександрія проведе 17 лютого проти солігорського Шахтаря.

Олександрія: Паньків (Леванідов, 46), Запорожан (Бабогло, 46), Банада (Дришлюк, 76), Задерака (Пономар, 46), Шендрик (Шкіндер, 84), Лучкевич (Стецьків, 49, Пашаєв, 81), Дедечко ( Довгий, 58), Полярус (Устименко, 63), Гречишкін, Стецьків (Микицей, 46), Сітало (Протасов, 83).

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Теги
Олександрія Олександрія Зимові збори Навбахор
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