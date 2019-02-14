Олександрія перемогла Навбахор у спарингу

Олександрія виявилась сильнішою за узбецький Навбахор у товариському матчі.
Товариський матч
Олександрія – Навбахор – 2:1
Голи: Банада, 11, Пономар, 70 – Тураєв, 25
Зоря в спарингу поступилась узбецькій Согдіані
Вже до свистка на перерву команди встигли обмінятись голами. Олександрійці не мали наміру здаватись і дотисли суперника вже у другому таймі. Вирішальним голом відзначився Віталій Пономар.
Наступний спаринг Олександрія проведе 17 лютого проти солігорського Шахтаря.
Олександрія: Паньків (Леванідов, 46), Запорожан (Бабогло, 46), Банада (Дришлюк, 76), Задерака (Пономар, 46), Шендрик (Шкіндер, 84), Лучкевич (Стецьків, 49, Пашаєв, 81), Дедечко ( Довгий, 58), Полярус (Устименко, 63), Гречишкін, Стецьків (Микицей, 46), Сітало (Протасов, 83).
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