Перший тайм зустрічі на КСК Ніка виявився не дуже багатим на моменти. Команди провели всього сім ударів на двох, по два рази влучивши у площину. Як наслідок, і моментів було небагато.

Металіст 1925 працював другим номером, віддавши м'яч господарям і вибігаючи в контратаки після їхніх помилок. Благо, позиційна гра Олександрії шкутильгала – команді все так же не вистачало якісних відкривань між лініями і передач на останню третину. Центрбеки погано працювали у просуванні, тож втрат м'яча було вдосталь.

Харків'яни мали карати за такий футбол. Так, на 12-й хвилині Бичек отримав передачу на хід правим флангом, у завершенні епізоду віддавши пас на лінію півкола – звідти пробив Русин. Ростислав мав достатньо часу й простору для удару, але пробив занадто слабко.

На 35-й же хвилині він запоров супермомент. Логінов задумався на власній половині й незграбно махнув повз м'яч, а Бичек підхопив його та віддав пас Русину. Ростислав хитнув все того ж Логінова, в той час як Бабогло покинув свою позицію – як наслідок, у штрафний вривались одразу два футболісти Металіста 1925.

Втім, вінгер вирішив пробивати сам, навіть не піднявши голови. І знову удар виявився слабким.

Олександрія покарала за марнотратство на 38-й хвилині внаслідок подачі з кутового. Калітвінцев подав на Бабогла, його постріл накрили, однак Шулянський зачепився за відскок і вистрілив з близької відстані – 1:0! Це був перший момент підопічних Руслана Ротаня.

Взагалі, усі загострення господарів у першому таймі пройшли зі стандартів. Окрім гола, були дві подачі-удари Калітвінцева з кутового та штрафного, але Мозіль впорався з ними. Русин же перед перервою міг виправитись за втрачені моменти, прийнявши діагональ на дальній стійці воріт Шевченка – втім, Ростислав підіграв собі рукою.

У підсумку, відпочивати команди відправились за рахунку 1:0. Він міг змінитись на старті другого тайму. Калітвінцев виконав подачу з правого флангу, Кулаков пропустив її на Шулянського, а той бахнув у дальній кут – Мозіль врятував Металіст 1925! Харків'яни ж на 52-й хвилині відповіли розрізним пасом під вихід Сидорову віч-на-віч, однак Шевченко був на м'ячі першим.

Ось, власне, і вся гострота. Обидва тренери проводили заміни й перебудовувались (зокрема, Едмар перейшов на гру в два нападники), однак моментів не виникало. До кінця основного часу можна згадати тільки зміщення Калітвінцева на лінію штрафного з пострілом у дальній кут – втім, Владислав пробив занадто слабко для Мозіля.

Також з дистанції під ближню стійку пробивав свіжий Калюжний. Вийшло повільно й неточно. Гості ж по перерві не завдали жодного удару.

У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Олександрії – другу поспіль для підопічних Руслана Ротаня у новому сезоні. Металіст 1925 залишається з нулем очок.

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