Як повідомляє прес-служба Ксамакса, Хусайн Туаті продовжить свою кар'єру в Олександрії. Француз приєднався до "містян" на правах вільного агента.

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Туаті приєднався до Ксамакса, який виступає у другому дивізіоні Швейцарії, у 2024 році. Загалом за клуб він відіграв у 25 матчах, в яких забив три голи та віддав п'ять асистів. У чемпіонаті Швейцарії 23-річний вінгер також виступав за Серветт та Віль.

Хусайн Туаті робив перші кроки у футболі в академії Ліона. У 2019 році він приєднався до молодіжної команди ПСЖ U-19, але через два роки покинув парижан, приєднавшись до Серветту.

Transfermarkt оцінює Хусайна Туаті у 400 тисяч євро.

Нагадаємо, що Олександрія зіграє с Партизаном 31 липня. Перший матч "містяни" програли з рахунком 0:2.

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