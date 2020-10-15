Олександрія отримала результати тестів на COVID-19 – у клубі виявлено 27 хворих
Олександрія озвучила неймовірні кадрові втрати, спричинені коронавірусом.
27 гравців та членів персоналу Олександрії захворіли на коронавірус, повідомляє офіційний твіттер клубу.
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"Наразі 15 хворих перебувають на самоізоляції за місцем проживання батьків, 11 спостерігаються у сімейних лікарів Олександрії, і ще 1 – у районній лікарні. У всіх температура в нормі, симптомів COVID-19 немає", – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що Олександрія має зіграти матч 6-го туру УПЛ проти Інгульця вже 18 жовтня, початок запланований на 17:00. Подальша доля поєдинку наразі невідома.
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