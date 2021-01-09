Олександрія отримала пропозиції щодо Ковальця від інших клубів УПЛ
14:36 - Читать на русском
Хавбек Кирило Ковалець може провести свій останній сезон у складі Олександрії.
"На кінець грудня у Олександрії була певна заборгованість перед гравцями. Тому зараз очікується невеликий акцент на омолодження складу.
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Є пропозиції щодо деяких провідних гравців, навіть Кирила Ковальця. І ці пропозиції з УПЛ, тому не дивуйтесь побачити Ковальця навесні в іншій команді", – розповів журналіст Михайло Співаковський у ефірі ТаТоТаке.
Додамо, що Ковалець є найкращим асистентом першої частини УПЛ – 4 гольові передачі у 8 матчах.
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