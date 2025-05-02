Форвард Олександрії Олександр Філіппов повернувся до тренувань з командою, повідомляє Sport.ua.

Полісся оголосило про підписання контракту з екс-гравцем Шахтаря та Карпат

32-річний нападник через пошкодження пропустив останні три матчі. Планувалось, що Олександр допоможе своїй команді у поєдинку попереднього туру проти Інгульця (1:0), однак він не зміг повністю відновитися

За інформацією джерела, Філіппов зможе зіграти в центральному матчі 27-го туру проти Полісся, який відбудеться у неділю, 4 травня.

До слова, в лазареті "містян" продовжують перебувати два бразильці, однак якщо Безерра вибув до кінця сезону, то Джевані має відновитися після хвороби до поєдинку 28-го туру з Карпатами (11 травня).

Нагадаємо, у поточному сезоні Філіппов провів за Олександрію 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив 10 голів і віддав 1 асист. Після 26-ти турів команда Руслана Ротаня йде у турнірній таблиці УПЛ на другій сходинці (60 очок) і відстає від Динамо на 4 пункти.

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