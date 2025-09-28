КДК УАФ оштрафував Олександрію за порушення у грі Кубка України проти Динамо (1:2), повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

Кривбас дізнався офіційний вердикт УАФ після скандального матчу в Кубку України

КДК зобов’язав Олександрію виплатити 25 тисяч гривень за нецензурні скандування вболівальників, 75 тисяч за кидання в ігрову зону сторонніх предметів (у разі повторності до клубу можуть бути застосовані нефінансові санкції, у тому числі – проведення матчу/матчів без уболівальників) та на 40 тисяч за використання вболівальниками фанатами піротехніки.

Також штраф отримав аматорський клуб Полісся Ставки за порушення під час гри проти Шахтаря (0:1). Поліщуки зобов’язані сплатити грошовий внесок у розмірі 35 000 гривень за використання вболівальниками піротехніки.

Також КДК УАФ оштрафувала Буковину після кубкової гри проти Карпат (1:0). Клуб має сплатити 10 тисяч гривень – за недотримання заходів безпеки в умовах воєнного стану, а саме – перевищення максимально допустимої кількості глядачів на стадіоні. Крім того, чернівчани отримали штраф у 35 000 гривень за використання вболівальниками піротехніки.

Олександрія втримала мінімальну перемогу над Полтавою