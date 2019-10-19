Олександрія організовує безкоштовний автобус у Францію на матч Ліги Європи

Український клуб вирішив допомогти своїм уболівальникам потрапити на матч проти Сент-Етьєна.

Фанатам олександрійського клубу буде простіше дістатись на матч 3-го туру Ліги Європи проти Сент-Етьєна – керівництво команди вирішило відправити до французького міста безкоштовний автобус для всіх бажаючих. Виїзд заплановано на 22 жовтня, повернення – 27 жовтня. Під час поїздок буде дві ночівлі – у Страсбурзі і Кракові.

Олександрія – Сент-Етьєн: стартував продаж квитків на матч Ліги Європи

Однак є кілька нюансів – ночівлю, квиток на матч та екскурсії вболівальники повинні будуть сплатити за власний рахунок. З собою також необхідно мати біометричний паспорт та щонайменше 200 євро, повідомляє офіційний сайт олександрійської команди.

Нагадаємо, поєдинок між Сент-Етьєном та Олександрією відбудеться 24 жовтня о 19:55. У групі I французька команда посідає третю сходинку, українці йдуть четвертими – обидва клуби набрали по одному очку.

Олександрія відстояла нічию з Гентом в Лізі Європи: Яремчук провалився, Шаран був готовий до всього та надія на плей-офф