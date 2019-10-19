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Олександрія організовує безкоштовний автобус у Францію на матч Ліги Європи

10:59 146 Читать на русском
Олександрія організовує безкоштовний автобус у Францію на матч Ліги Європи
Олександрія / ФК Олександрія

Український клуб вирішив допомогти своїм уболівальникам потрапити на матч проти Сент-Етьєна.

 

Фанатам олександрійського клубу буде простіше дістатись на матч 3-го туру Ліги Європи проти Сент-Етьєна – керівництво команди вирішило відправити до французького міста безкоштовний автобус для всіх бажаючих. Виїзд заплановано на 22 жовтня, повернення – 27 жовтня. Під час поїздок буде дві ночівлі – у Страсбурзі і Кракові.

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Однак є кілька нюансів – ночівлю, квиток на матч та екскурсії вболівальники повинні будуть сплатити за власний рахунок. З собою також необхідно мати біометричний паспорт та щонайменше 200 євро, повідомляє офіційний сайт олександрійської команди.

Нагадаємо, поєдинок між Сент-Етьєном та Олександрією відбудеться 24 жовтня о 19:55. У групі I французька команда посідає третю сходинку, українці йдуть четвертими – обидва клуби набрали по одному очку.

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Олександрія Олександрія Сент-Етьєн Сент-Етьєн Ліга Європи Сент-Етьєн - Олександрія
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