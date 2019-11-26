Олександрія організовує безкоштовний автобус до Львова на матч Ліги Європи з Вольфсбургом

Ліга чемпіонів — 08:00 946
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Манчестер Сіті – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів
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Росія має отримати дискваліфікацію на 4 роки – як висновок комісії WADA може вплинути на Євро-2020Євро-2020 — 25 лист 7159
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Циганков справді зацікавив Реал, – іспанський журналіст пояснив резонансну новинуУкраїна — 25 лист 4260
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Володар Золотого м'яча шокував світ нацистським гаслом та отримав покарання – йому нагадали і скандал з ПутінимНідерланди — 25 лист 11950
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Манчестер Сіті – Шахтар: передматчева прес-конференція Луїша КаштруЛіга чемпіонів — 25 лист 2018