Олександрія організовує безкоштовний автобус до Львова на матч Ліги Європи з Вольфсбургом

Український клуб посприяє, аби його вболівальники змогли без проблем дістатись до Львова на матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи проти Вольфсбурга.

Фанати Олександрії зможуть безкоштовно дістатись до Львова на матч 5-го туру Ліги Європи проти Вольфсбурга, інформує офіційна Facebook-сторінка клубу.

Олександрія – Вольфсбург: матч Ліги Європи обслуговуватиме арбітр з Австрії

Як і в попередні рази, для подорожі необхідно мати квиток на поєдинок. Окрім цього, клуб організовує поїздку до Чернігова на матч 16-го туру УПЛ проти Десни.

Нагадаємо, матч Олександрія – Вольфсбург відбудеться 28 листопада на Арені-Львів, початок гри о 19:55.

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