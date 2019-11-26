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Олександрія організовує безкоштовний автобус до Львова на матч Ліги Європи з Вольфсбургом

08:25 22 Читать на русском
Олександрія організовує безкоштовний автобус до Львова на матч Ліги Європи з Вольфсбургом
Гравці Олександрії / фото: ФК Олександрія

Український клуб посприяє, аби його вболівальники змогли без проблем дістатись до Львова на матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи проти Вольфсбурга.

 

Фанати Олександрії зможуть безкоштовно дістатись до Львова на матч 5-го туру Ліги Європи проти Вольфсбурга, інформує офіційна Facebook-сторінка клубу.

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Як і в попередні рази, для подорожі необхідно мати квиток на поєдинок. Окрім цього, клуб організовує поїздку до Чернігова на матч 16-го туру УПЛ проти Десни.

Нагадаємо, матч Олександрія – Вольфсбург відбудеться 28 листопада на Арені-Львів, початок гри о 19:55.

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Ліга Європи Олександрія - Вольфсбург Олександрія Олександрія
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