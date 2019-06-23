Олександрія оплатила лікування Грицука після важкої травми попри закінчення контракту з гравцем

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розповів про ситуацію хавбека Василя Грицука.

"Хочу подякувати нашому президенту Сергію Кузьменку за турботу про гравців команди. Якщо говорити про підписання і пролонгування контрактів, то президент забезпечив усі умови, які зазначили футболісти.

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Також Сергій Анатолійович посприяв лікуванню Василя Грицука, улюбленця наших вболівальників. Як ви знаєте, Василь практично з початку року проходив консультації і лікування в Україні й за кордоном. І от, нарешті, рішення як побороти недуг знайшли італійські медики. Василь переніс операцію в Римі.

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Незважаючи на закінчення контракту Василя Грицука, Сергій Анатолійович узяв на себе фінансові витрати на лікування. Тепер Василь має пройти курс реабілітації, що триватиме 3-4 місяці. Надалі все залежатиме від його стану здоров’я. Сподіваюся, що все буде гаразд і ми підпишемо контракт. Але, якщо не говорити про юридичні питання, то фактично наш олександрієць Василь – в команді", – цитує Шарана офіційний сайт "жовто-чорних".