Під час зимового міжсезоння Олександрія вирішила попрощатись одразу з кількома футболістами.

Голкіпер Дмитро Рудик, форвард Денис Безбородько, хавбеки Василь Грицук, Олексій Довгий та Максим Задерака більше не виступатимуть за Олександрію, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Співпрацю з гравцями припинили за обопільною згодою. Рудик провів у жовтій футболці лише 4 поєдинки, Безбородько – 41, Задерака – 67. А от Довгий і Грицук були справжніми ветеранами Олександрії – 100 та 228 зіграних матчів за команду відповідно.

До слова, тренер олександрійців, Володимир Шаран, раніше анонсував омолодження складу. Його підопічні завершили першу частину сезону УПЛ на восьмій сходинці.

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