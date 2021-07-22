Новим генеральним директором Олександрії став Іван Кузьменко, повідомляє офіційний сайт "містян".

Шаран: До відходу з Олександрії готувався ще взимку

23-річний син президента Олександрії Сергія Кузьменка, який раніше працював фінансовим менеджером у групі компаній "Агровіста", відповідатиме за формування стратегії і вектора розвитку клубу, займатиметься загальним керівництвом і контролем футбольної діяльності.

Директор Олександрії Дмитро Кітаєв надалі залишатиметься на своїй посаді і займатиметься забезпеченням функціонування клубу.

До слова, у новому сезоні УПЛ "чорно-жовті" стартують вже найближчої неділі – 25 липня підопічні Юрія Гури на виїзді зустрінуться з Зорею.

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