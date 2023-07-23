Півзахисник Олександрії Іван Калюжний повернувся до України після вояжу в Індію.

Олександрія у своєму Instagram повідомила про камбек Івана Калюжного.

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Минулий сезон Калюжний провів в оренді за індійський Керала Бластерс, удостоївшись від місцевих уболівальників прізвиська "Українська ракета" (19 матчів, 4 голи і 1 асист). Попри це, представник Південної Азії, яким мав першочергове право викупу українця, вирішив не продовжувати співпрацю з футболістом.

Нагадаємо, Калюжний – вихованець Динамо. Виступав за Металіст 1925, Рух та ісландський Кефлавік. Його контракт з Олександрією чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює українця у 550 тисяч євро.

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