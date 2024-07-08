"Містяни" продовжують активну роботу на трансферному ринку з прицілом на найближчу перспективу.

Одразу дев'ять гравців поповнили Олександрію, повідомляє офіційний сайт "жовто-чорних".

Олександрія продовжила контракт із гравцем олімпійської збірної України

Мова йде про голкіпера Назара Макаренка, захисників Іллю Уханя, Данила Гаража та Юрія Матвіїва, півзахисників Сімона Галояна, Сергія Лебедєва та Дмитра Поліщука, нападників Мирона Гребенюка та Максима Шолупеця. Більшість з них розпочнуть сезон за другу команду Олександрії, яка дебютує у Другій лізі.

Нагадаємо, 17-річний Макаренко – екс-гравець молодіжної команди СК Дніпро-1 (контракт з гравцем розрахований до 31 травня 2027 р.). 21-річний Ухань прийшов вільним агентом (угода до 31 травня 2026 р.). 18-річний Гаража теж перебрався зі СК Дніпро-1 (контракт до 31 травня 2027 р.).

20-річний Матвіїв раніше захищав кольори Руха-2 (угода до 30 червня 2026 р.), 21-річний Галоян прийшов з Кременя (контракт до 31 травня 2026 р.), 20-річний Лебедєв – екс-гравець стрийської Скали (контракт до 31 травня 2026 р.), а 20-річний Поліщук перебрався з київського Локомотива (угода до 31 травня 2026 р.).

19-річний Гребенюк (контракт до 31 травня 2027 р.). так само як і 18-річний Шолупець (угода до 31 травня 2027 р.) раніше представляли СК Дніпро U-19.

Президент СК Дніпро-1 звинуватив Русола та Фрідмана у знищенні клубу: "Є інвестор, але вони не хочуть зустрічатися"