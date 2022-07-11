Олександрія оголосила про домовленість щодо оренди захисника з молодіжки Динамо Максима Дячука, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Угода розрахована на 2 роки, до 30 червня 2024 року. Відзначимо, що Дячук з 2019-го перебуває в розташуванні Динамо та є гравцем юнацької збірної України. До цього виступав за Ніку з Івано-Франківська та Скалу з Моршина.

У минулому сезоні центральний захисник зіграв у 8 матчах Динамо в юнацькій Лізі УЄФА, забивши 1 гол у ворота Барселони.

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