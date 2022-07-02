Одразу два гравці Волині продовжать кар'єру в Олександрії, повідомляє офіційний сайт "жовто-чорних".

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Новачками олександрійців стали форвард Богдан Кобзар і захисник Олександр Мартинюк. Обидва футболісти перейшли у команду Юрія Гури у статусі вільних агентів і підписали контракти терміном на 3 роки – до 31 травня 2025 року.

Нагадаємо, 20-річні Кобзар і Мартинюк – вихованці луцького клубу. Перший провів за Волинь 44 матчі у всіх турнірах (9 голів і 3 асисти), другий – 42 поєдинки (2 результативні передачі). Transfermarkt оцінює гравців у 125 і 100 тисяч євро відповідно.

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