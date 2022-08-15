Український захисник Данило Скорко продовжить кар'єру в Олександрії, повідомляє офіційний сайт "жовто-чорних".

Скаути клубів АПЛ стежили за гравцями Динамо у матчі проти Штурма – журналіст розкрив прізвища

20-річний оборонець підписав з командою Юрій Гури контракт, розрахований до 31 травня 2025 року.

Нагадаємо, Скорко – вихованець Динамо, за яке виступав у складі U-19 i U-21. Сезон 2022/21 провів на правах оренди у Чорноморці (1 асист і 2 жовті картки в 10 матчах у всіх турнірах).

У січні 2022-го перейшов у статусі вільного агента в Зорю, за яку так і не встиг дебютувати. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

Зоря вилетіла з єврокубків, зазнавши розгромної поразки від Універсітаті