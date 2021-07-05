Гравцем Олександрії став півзахисник Олександр Демченко, повідомляє офіційний сайт клубу. Деталі контракту не розголошуються.

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Додамо, що минулу кампанію 25-річний українець провів, виступаючи у складі двох клубів: спочатку – тернопільської Ниви, а пізніше – Кременя. Загалом зіграв 26 матчів у Першій лізі, забив 2 голи та віддав три результативні передачі.

Варто зазначити, що вихованець вінницького футболу намагався закріпитися у чемпіонаті Італії. Демченко має досвід гри за Абано Кальчо та Портуенсе у Lega Pro 2 (п'ятий дивізіон).

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