Олександрія офіційно знайшла заміну Калюжному в Бразилії
21:44 - Читати іншою мовою
Бразильський півзахисник Фернандо Енріке перейшов у Олександрію.
Олександрія офіційно оголосила про підписання опорника Крузейро – Фернандо Енріке.
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24-річний хавбек стане заміною екс-лідера "містян" для Івана Калюжного, який перейшов у Металіст-1925 цього літа.
Контракт бразильця з Олександрією розрахований до 31 травня 2028 року. Сума угоди з Крузейро не розголошується. Фернандо Енріке мав угоду з бразильським клубом до кінця 2025 року.
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