Олександрія офіційно оголосила про підписання опорника Крузейро – Фернандо Енріке.

Григорчук дав пораду Олександрії після фіаско в Лізі конференцій і оцінив шанси на прохід Партизана

24-річний хавбек стане заміною екс-лідера "містян" для Івана Калюжного, який перейшов у Металіст-1925 цього літа.

Контракт бразильця з Олександрією розрахований до 31 травня 2028 року. Сума угоди з Крузейро не розголошується. Фернандо Енріке мав угоду з бразильським клубом до кінця 2025 року.

Олександрія зазнала прикрої поразки від Партизана – сербські тінейджери покарали марнотратників з України