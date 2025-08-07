Хуан Альвіна Безерра продовжить кар'єру в єгипетському Замалеку, повідомляє телеграм-канал українського клубу.

Головний невдаха Олександрії залишився за кордоном після провалу в Лізі конференцій

Зазначається, що сума трансферу склала 1,8 мільйона євро + бонуси. Контракт бразильця з новою командою буде чинним чотири роки.

Безерра приєднався до Олександрії у вересні 2023-го, а в минулому сезоні встиг провести 26 матчів, у яких забив шість м’ячів та віддав пʼять результативних передач.

Црвена Звезда наблизилась до ймовірної дуелі з Динамо – кияни можуть отримати шанс на помсту за Олександрію