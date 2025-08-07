Олександрія офіційно продала свою зірку до несподіваного чемпіонату – клуб розкрив суму трансферу
Вінгер Олександрії Хуан Безерра змінив клубну прописку.
Хуан Альвіна Безерра продовжить кар'єру в єгипетському Замалеку, повідомляє телеграм-канал українського клубу.
Зазначається, що сума трансферу склала 1,8 мільйона євро + бонуси. Контракт бразильця з новою командою буде чинним чотири роки.
Безерра приєднався до Олександрії у вересні 2023-го, а в минулому сезоні встиг провести 26 матчів, у яких забив шість м’ячів та віддав пʼять результативних передач.
