Олександрія презентувала форму для участі в єврокубках
17:30 - Читати іншою мовою
Срібні призери України активно готуються до виступів на міжнародній арені.
Олександрія презентувала нову ігрову форму для виступів у Лізі конференцій сезону 2025/26. Команда підготувала як домашній, так і виїзний комплекти, з якими стартуватиме у єврокубках.
Олександрія – Партизан: анонс матчу кваліфікації Ліги конференцій
Нагадаємо, що свій шлях у турнірі українці починають з другого кваліфікаційного раунду, де суперником стане сербський Партизан.
Перший поєдинок відбудеться сьогодні, 24 липня, о 20:00 у польському місті Катовіце, яке прийматиме номінально домашній матч Олександрії.
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