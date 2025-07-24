Срібні призери України активно готуються до виступів на міжнародній арені.

Олександрія презентувала нову ігрову форму для виступів у Лізі конференцій сезону 2025/26. Команда підготувала як домашній, так і виїзний комплекти, з якими стартуватиме у єврокубках.

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Нагадаємо, що свій шлях у турнірі українці починають з другого кваліфікаційного раунду, де суперником стане сербський Партизан.

Перший поєдинок відбудеться сьогодні, 24 липня, о 20:00 у польському місті Катовіце, яке прийматиме номінально домашній матч Олександрії.

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