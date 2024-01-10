Олександрія на своєму офіційному сайті повідомила про трансфер опорника з Еквадору – Медісона Хуліо.

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Контракт з півзахисником розрахований до 31 травня 2026 року. Хуліо приєднався до Олександрії на правах вільного агента з Ель Насьоналя (Кіто). Transfermarkt оцінює гравця у 450 тисяч євро.

До слова, у сезоні 2022/23 Медісон Хуліо провів 25 матчів за Ель Насьональ у всіх турнірах (зокрема і Копа Лібертадорес), відзначившись 2 голами та 1 асистом.

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