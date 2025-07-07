У своїх соцмережах Олександрія оголосила про трансфер івуарійського центрального захисника Жоселена Беіратче. 25-річний гравець підписав контракт з "містянами" до 30 червня 2027 року з можливістю продовження ще на сезон.

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Беіратче – досвідчений гравець, який вже вистиг пограти в Італії, Албанії та Молдові. Останнім клубом захисника був Шериф. Загалом за молдовський клуб він відіграв у 22 матчах, відзначившись одним голом.

У склади Тирани (Албанія) він брав участь у кваліфікації Ліги чемпіонів, а Шерифом пробував пробитися до Ліги Європи та Ліги конференцій.

Варто зауважити, що Олександрія нещодавно поповнила свій склад Жотою, який приєднався до команди на правах вільного агента, а також голкіпером Олександром Харечком.

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