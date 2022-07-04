"Жовто-чорні" на своєму офіційному сайті повідомили про завершення співпраці з хавбеками Володимиром Одарюком та Кирилом Ковальцем.

Олександрія оголосила про підписання форварда і захисника

Одарюк приєднався до Олександрії минулого літа і встиг провести 16 матчів. Вже відомо, що його наступним клубом став Інгулець. Ковалець віддав Олександрії значно більше – 88 матчів і 14 голів за 4 роки. Хавбека сватали у Зорю та СК Дніпро-1, але домовленостей поки немає.

Додамо, що минулий скорочений сезон команда Юрія Гури завершила на шостій сходинці і залишилася без єврокубків.

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