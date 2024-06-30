Прес-служба Олександрії оголосила про відхід одразу п'яти футболістів.

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Мова йде про захисника Романа Савченка, півзахисників Кирила Сігєєва, Миколу Михайленка та Артема Кулаковського, а також форварда Кледсона Карвалью Де. У всіх футболістів закінчився термін орендної угоди з Олександрією.

Нагадаємо, контракти 20-річних Савченка та Сігєєва належать Шахтарю – вони виступали за команду Руслана Ротаня з березня 2023 року. 23-річний Михайленко повертається в Динамо, а 22-річний Кулаковський – у Ворсклу. Кледсон належить фінському Маріехамн.

До слова, Олександрія минулий сезон завершила на восьмій сходинці турнірної таблиці УПЛ.

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