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Олександрія офіційно підтвердила перехід Лучкевича

16:50 360 Читать на русском
Олександрія офіційно підтвердила перехід Лучкевича
Валерій Лучкевич / ФК Олександрія

Півзахисник бельгійського Стандарда Валерій Лучкевич повернувся в Україну.

Олександрія на офіційному сайті оголосила, що півзахисник Стандарда Валерій Лучкевич став гравцем "жовто-чорних". Повідомляється, що Лучкевич захищатиме кольори Олександрії на правах орендної угоди, яка розрахована до 30 червня 2019 року.

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Гравець вже встиг провести з новою командою зимові навчально-тренувальні збори в Туреччині. За Олександрію Валерій виступатиме під номером 17.

Нагадаємо, раніше бельгійський Стандард оголосив, що віддав Лучкевича у оренду в Олександрії. Сам гравець зазначив, що в української команди немає опції його подальшого викупу.

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Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Валерій Лучкевич Валерій Лучкевич Олександрія Олександрія Стандард Стандард
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