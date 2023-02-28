Тренерський штаб "містян" на чолі з Русланом Ротанем підсилився черговим новачком. Ним став Андрій Кулаков.

23-річний центральний форвард став гравцем Олександрії. Контракт розрахований до 31 травня 2026 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

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За інформацією Transfermakrt, Кулаков перебрався із Шахтаря на правах вільного агента. Андрій виступав у юнацьких командах "гірників", але за першу так і не провів жодного офіційного матчу.

Куди успішніше нападник грав за Маріуполь в оренді протягом трьох років (50 матчів, 10 голів та 6 асистів). Також він має досвід гри у турецькому Тузласпорі (4 поєдинки).

Зауважимо, що наразі Олександрія йде п'ятою у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги, відстаючи від лідера СК Дніпро-1 на 10 пунктів.

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