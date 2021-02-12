Хавбек підписав контракт терміном на два роки, повідомляє офіційний сайт "жовто-чорних".

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Першу половину сезону Калюжний провів у оренді за Рух, але не зміг закріпитися у складі львів'ян. Півзахисник повернувся в розташування Динамо, яке на нього також не розраховувало. Столичний гранд розірвав угоду з гравцем, і той вирушив на турецькі збори у складі Олександрії. Калюжний зміг справити хороше враження на Володимира Шарана та отримав повноцінний контракт.

Додамо, що Олександрія розпочне другу частину сезону матчем 14 туру УПЛ проти Маіруполя. Наразі "жовто-чорні" посідають восьму сходинку.

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