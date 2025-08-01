Олександрія отримала додаткові проблеми після вильоту від Партизана у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій.

Віце-чемпіон України програв сербам обидва матчі (0:2; 0:4) і попрощався з євросезоном.

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УЄФА вирішив покарати Олександрію за мотивами формально домашньої гри, яка відбулась 24 липня у Катовіце. "Містянам" виписали штраф на 20 000 євро за "расистську поведінку". Також Олександрія може бути покарана частковим закриттям трибун на наступному домашньому матчі під егідою УЄФА. Ця санкція умовна терміном на 2 роки, але в разі повторних порушень стане реальною.

Нагадаємо, гравцям Олександрії не дозволили вийти з прапорами України на матч-відповідь у Белграді.

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