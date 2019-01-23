Олександрія офіційно оголосила про трансфер Дедечка

Денис Дедечко офіційно став гравцем Олександрії.

Олександрія перед вильотом на тренувальний збір до Туреччини підписала контракт з 31-річним хавбеком Денисом Дедечком, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Повідомляється, що півзахисник виступатиме за команду Шарана під 69-им номером. Контракт з футболістом підписаний на 1,5 року.

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Нагадаємо, останнім клубом Дедечка був російський СКА-Хабаровськ. Українець провів за клуб з другого за силою дивізіону Росії 25 матчів у поточному сезоні, забив 5 голів та віддав 2 гольові передачі.