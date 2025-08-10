Олександрія офіційно оголосила про підписання орендної угоди з донецьким Шахтарем щодо захисника Миколи Огаркова. Контракт чинний до 30 червня 2026 року з можливістю подальшого викупу гравця.

Микола Огарков – вихованець академії Шахтаря, де у віковій категорії U-14 став чемпіоном України в ДЮФЛУ. Також захисник виступав за юнацьку команду Шахтаря U-19 у Юнацькій лізі УЄФА. Минулого сезону він дебютував за основний склад "гірників".

Гравець також має значний досвід у молодіжних збірних України, виступав за команди U-17, U-19, а у 2024 році допоміг збірній U-19 дійти до півфіналу юнацького чемпіонату Європи. Наразі Огарков залучений до складу молодіжних збірних U-20 та U-21.

