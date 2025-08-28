Першим новачком став 19-річний півзахисник Денис Хмельовський, вихованець львівського футболу, повідомляє прес-служба клубу. Раніше він виступав за УФК Львів, Динамо U-17, львівські Рух U-19 та Рух-2. У клубній кар’єрі Денис провів 28 матчів та відзначився однією гольовою передачею. Контракт гравця з Олександрією чинний до 31 травня 2027 року.

Також до команди приєднався 19-річний нападник Олександр Якименко, вихованець полтавського футболу. У своїй кар’єрі він грав за Ворсклу U17, Шахтар U17, бельгійські Брюгге U18 та Клуб НКСТ, а останнім клубом був черкаський ЛНЗ. Всього Олександр провів 18 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу. Грав у юнацькій Лізі УЄФА. Контракт розрахований до 30 червня 2026 року з опцією продовження на один рік.

Третім новачком став 19-річний бразильський захисник Артур Голарт Родрігез, який приєднався на правах оренди з можливістю викупу з клубу Фалкон. Раніше Артур виступав за Атлетіко Монте Азул, Фалкон та Капітал, провівши загалом 17 матчів за клуби. Контракт з Олександрією чинний до 30 червня 2026 року.

До слова, Олександрія невдало розпочала новий сезон: команда одразу вилетіла від Партизана у кваліфікації Ліги конференцій і наразі не набрала жодного очка після трьох турів УПЛ, перебуваючи на дні турнірної таблиці.

