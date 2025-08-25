Браян Хосе Кастільйо Росендо офіційно став гравцем Олександрії.

Український клуб уклав контракт з 24-річним венесуельським нападником до 31 травня 2028 року з опцією продовження на рік. Сума трансферу – 300 тисяч євро (дані Transfermarkt).

Браян розпочав свою футбольну кар'єру у Венесуелі. Виступав в Прімера Дивізіоні за Депортіво Лара та Депортіво Тачира. Всього, в клубній кар’єрі провів 140 матчів, відзначившись 23 забитими голами й 4 асистами.

Кастільйо є гравцем національної збірної Венесуели. Перший виклик Браяна до національної команди припав на товариський матч проти США 18 січня 2025 року.

