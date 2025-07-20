Олександрія підписала контракт з бразильським талантом Жонатаном Да Сілвою, повідомляє прес-служба клубу. Молодий півзахисник, якому лише 18 років, уклав угоду з клубом до 31 травня 2028 року.

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Жонатан народився 22 лютого 2005 року в Ріо-де-Жанейро та виховувався у молодіжних командах Америка Мінейро U-20 та ФК Ібрачіна U-20.

За час своєї клубної кар’єри бразилець провів 45 матчів, забив 4 голи і віддав 1 результативну передачу.

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