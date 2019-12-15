Олександрія обіграла СК Дніпро-1 в матчі з трьома пенальті та двома вилученнями

В матчі 18 туру УПЛ СК Дніпро-1 та Олександрія видали два різних тайми, а арбітр Микола Балакін став головною дійовою особою на полі.

На перших хвилинах матчу господарі віддали м'яч Олександрії, осіли на своїй половині поля, чекаючи на моменти для контратак. Підопічні Шарана також не поспішали великими силами йти в атаку, розігруючи м'яч в районі центрального кола. У своїх атаках Олександрія зробила акцент на правий фланг, куди часто зміщувався Ковалець. Саме він у першому таймі був найактивнішим у гостей – хавбек тричі пробивав по воротах Юрчука.

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На 22-й хвилині голкіпер Олександрії Білик ледь не привіз гол у власні ворота – він дуже невдало вибив м'яч низом прямо на Куліша, але форвард СК Дніпро-1 пробив занадто слабко. На 32-й хвилині Олександрія після серії стандартів створила свій гольовий момент – Третьяков пробивав з-за меж штрафного, але Юрчук врятував господарів. Свій найкращий момент підопічні Михайличенка створили на 44-й хвилині – після метушні у штрафному Олексанжрії м'яч відскочив до Кравченка, але досвідчений хавбек потужно пробив вище воріт. Загалом перший тайм запам'ятався великою кількістю фолів та попереджень.

Після перерви команди почали набагато швидше переходити центральну лінію поля. Олександрія зробила декілька спроб знову закрити господарів у їхніх володіннях, але СК Дніпро-1 небезпечно відповідав. Булеца, Вакулко та Назаренко організовували контратаки, яким бракувало лише останньої передачі. На 67-й хвилині Назаренко перехопив м'яч в середині поля, втік від опікунів і з лінії штрафного цілив у ближній кут – білик врятував Олександрію. На 71-й Мірошніченко ледь не зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Чічікова. Олександрія відповіла ударом Гречишкіна, з яким впорався Юрчук.

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На 78-й хвилині Лопирьонок заблокував потужний удар Третьякова, м'яч влучив у руку, яка була притиснута до корпусу захисника СК Дніпро-1, але арбітр Микола Балакін вказав на "точку", показавши гравцю господарів ще й другу жовту картку. Третьяков влучно пробив з 11 метрів. Після пропущеного гола підопічні Михайленка забули про обережність і великими силами пішли в атаку. Після навісу Кобахідзе з правого флангу Логінов пробив головою, м'яч влучив у руку Банаді і Балакін призначив другий пенальті у матчі. Вирок арбітра впевнено виконав Куліш. Але на цьому пристрасті не завершилися. На 90+1-й хвилині арбітр показав пряму червону картку Назаренку, а вже через 30 секунд призначив пенальті у ворота господарів за фол Гуйє проти Ковальця. Перемогу команді Шарана приніс точний удар Третьякова.

Після цього матчу Олександрія наздогнала Десну і ділить з командою Рябоконя 4-5 місця. СК Дніпро-1 зимуватиме на 8 місці в турнірній таблиці.