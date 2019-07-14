Олександрія обіграла Борец у контрольному матчі

Олександрія здобула мінімальну перемогу над Борецом у товариському матчі.
Товариський матч
Олександрія – Борец – 1:0
Гол: Запорожан (п)
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Зауважимо, що гра олександрійців з македонським клубом була запланована на 18 годину. Однак її перенесли на 12:00, керуючись прогнозом погоди – синоптики обіцяли великі опади на вечір.
Перший тайм пройшов за невеликої переваги підопічних Володимира Шарана, які заслужено пішли на перерву лідерами. Захисник Бореца збив Євгена Протасова майже у воротарському майданчику, а Андрій Запорожан чітко реалізував пенальті.
У другому таймі команди обмінювалися небезпечними моментами, але підсумковий рахунок так і не змінився.
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