toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НЕЙМАР

Олександрія обіграла Борец у контрольному матчі

15:37 204 Читать на русском
Олександрія обіграла Борец у контрольному матчі
ФК Олександрія

Олександрія здобула мінімальну перемогу над Борецом у товариському матчі.

Товариський матч

Олександрія – Борец – 1:0

Гол: Запорожан (п)

УЄФА назвав схему виплат учасникам Ліги Європи сезону 2019/20 – Олександрія отримає значну суму

Зауважимо, що гра олександрійців з македонським клубом була запланована на 18 годину. Однак її перенесли на 12:00, керуючись прогнозом погоди – синоптики обіцяли великі опади на вечір.

Перший тайм пройшов за невеликої переваги підопічних Володимира Шарана, які заслужено пішли на перерву лідерами. Захисник Бореца збив Євгена Протасова майже у воротарському майданчику, а Андрій Запорожан чітко реалізував пенальті.

У другому таймі команди обмінювалися небезпечними моментами, але підсумковий рахунок так і не змінився.

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати

blog_ava
Каштру оцінив рівень УПЛ
08:00
1482
Теги
Олександрія Олександрія Міжсезонні збори Товариські матчі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
13
хв
Сенегал
19:00
Туніс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук