Олександрія обіграла Борец у контрольному матчі

Олександрія здобула мінімальну перемогу над Борецом у товариському матчі.

Товариський матч

Олександрія – Борец – 1:0

Гол: Запорожан (п)

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Зауважимо, що гра олександрійців з македонським клубом була запланована на 18 годину. Однак її перенесли на 12:00, керуючись прогнозом погоди – синоптики обіцяли великі опади на вечір.

Перший тайм пройшов за невеликої переваги підопічних Володимира Шарана, які заслужено пішли на перерву лідерами. Захисник Бореца збив Євгена Протасова майже у воротарському майданчику, а Андрій Запорожан чітко реалізував пенальті.

У другому таймі команди обмінювалися небезпечними моментами, але підсумковий рахунок так і не змінився.

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