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Олександрія не змогла вилетіти до Львова на матч проти Вольфсбурга

19:15 1215 Читать на русском
Олександрія не змогла вилетіти до Львова на матч проти Вольфсбурга
Рейс Олександрії перенесли через негоду / ФК Олександрія

Команда Володимира Шарана не змогла вилетіти до Львова на матч 5-го туру Ліги Європи проти Вольфсбурга.

 

Рейс Олександрії з Кропивницького до Львова відмінили через густий туман, повідомляє телеканал Футбол. Команда перенесла переліт на середу. При цьому на підопічних Шарана чекає обов'язкове спілкування з пресою і відкрите тренування на Арені Львів.

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Нагадаємо, що матч Олександрія – Вольфсбург відбудеться у четвер, 28-го листопада. Початок – о 19:55. Наразі українська команда посідає 4-е місце у групі І, маючи у своєму активі 3 очки. Вольфсбург перебуває на 2-му місці з 5-ма заліковими балами. Очолює групу бельгійський Гент (8 очок), який у 5-му турі на виїзді зіграє проти французького Сент-Етьєна.

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Олександрія Олександрія Ліга Європи Олександрія - Вольфсбург
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