Олександрія не може узгодити трансфер бразильця – Шаран назвав причину

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розповів про пошуки нового нападника.

"Ми весь час у пошуку нападника. Найприємніше, що наш президент, який восени повністю занурився в життя команди, прекрасно бачить і розуміє, що для цього потрібно. Він дає добро на запрошення потрібних для Олександрії футболістів, але це не так просто, взяти і купити.

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Ми не хочемо ризикувати. Ось, наприклад, є на прикметі бразильський нападник, але зарплату він хоче, на мій погляд, завищену, причому, контракт він розраховує підписати без перегляду.

За інформацією, яка у мене є, можу сказати, що це хороший футболіст, але іноземець повинен адаптуватися в колективі, оскільки в Олександрії дорожать цим поняттям", – цитує Шарана Команда 1.

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