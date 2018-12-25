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Олександрія не хоче відпускати у Шахтар Бондаренка попри солідну пропозицію від "гірників"

20:49 1292 Читать на русском
Олександрія не хоче відпускати у Шахтар Бондаренка попри солідну пропозицію від "гірників"
Валерій Бондаренко / Фото ФК Олександрія

"Гірники" продовжують шукати варіанти для підсилення захисної лінії. Шахтар зацікавлений у придбанні оборонця Олександрії Валерія Бондаренка, про це розповів ведучий "Профутболу" Ігор Циганик.

"Від Шахтаря є конкретна пропозиція щодо трансферу Бондаренка на суму близько 800 тисяч доларів. Але головна ціль Олександрії – потрапляння на пряму в Лігу Європи.

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Керівництво Олександрії вважає, що Бондаренко повинен залишитись. Сам футболіст хоче перейти у Шахтар", – розповів ведучий під час програми Циганик Live.

Авторитетний ресурс Transfermarkt оцінює 24-річного оборонця у 400 тисяч євро.

В Олександрію Бондаренко перебрався в лютому 2017 року. До цього футболіст захищав кольори Скали (Стрий), Торпедо (Кутаїсі) та київського Арсенала.

"Гравці Шахтаря не прогресують під керівництвом Фонсеки – це не подобається босам "гірників", – Циганик

Теги
Шахтар Шахтар Олександрія Олександрія Трансфери Шахтаря Валерій Бондаренко Валерій Бондаренко
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