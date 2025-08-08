"Містяни" продовжують шукати заміну гравцям, які вже покинули команду, та націлився на 20-річного центрального захисника Шахтаря Миколу Огаркова, повідомляє Telegram-канал Inside UPL.

Йдеться про оренду гравця. Олександрія ж не впевнена, чи зможе втримати у команді Мігеля Кампуша до кінця поточного трансферного вікна. Ще одним новачком "містян" може стати вінгер Динамо Дмитро Кремчанін – цей перехід також розглядають на правах оренди.

Додамо, що Огарков зіграв у 31 матчі за Шахтар U-19 минулого сезону, записавши до свого активу 2 голи та 2 асисти, а також дебютував за дорослу команду. Кремчанін у складі Динамо U-19 провів 32 поєдинки в минулій кампанії, записавши до свого активу 24 голи та 13 результативних передач.

