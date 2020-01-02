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Олександрія на зимових зборах зустрінеться з бронзовим призером чемпіонату Болгарії

19:05 319 Читать на русском
Олександрія на зимових зборах зустрінеться з бронзовим призером чемпіонату Болгарії
Володимир Шаран / Сайт Олександрії

Стали відомі деякі подробиці списку суперників Олександрії під час підготовки до другої частини сезону 2019/20.

Команда Володимира Шарана в рамках контрольного поєдинку зустрінеться з Левскі, стверджує Kota sport.

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Софійський клуб завершив попередній сезон болгарського чемпіонату на третій сходинці, а на зимову перерву нинішнього пішов другим – попереду лише Лудогорець. За інформацією джерела, товариський матч між Олександрією і Левскі відбудеться 6 лютого у Туреччині.

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Нагадаємо, олександрійці здобули 33 очки у 18 турах УПЛ і вже заздалегідь гарантували собі місце у верхній шістці турнірної таблиці.

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Левскі Левскі Олександрія Олександрія Зимові збори
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