Склад Олександрії може зазнати серйозних змін у літнє міжсезоння.

Відразу у семи гравців "жовто-чорних" 30 червня завершуються контракти, інформує Meta-ratings. Йдеться про Юрія Паньківа, Павла Пашаєва, Дмитра Гречишкіна, Артема Гордієнка, Євгена Банаду, Валерія Лучкевича і Артема Сітала.

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На рішення керівництва щодо продовження угод суттєво вплине результат команди за підсумками сезону. Якщо Олександрія потрапить у єврокубки, то шанси вищезгаданих гравців залишитися значно зростуть.

Додамо, що у чемпіонаті підопічні Шарана відстають від необхідної четвертої сходинки аж на 10 очок. Втім, є запасний варіант – Кубок України, де на стадії півфіналу команда зустрінеться із Зорею.

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