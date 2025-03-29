Лівий Берег приймав Олександрію у рамках 22-го туру УПЛ (0:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Лівий Берег у минулому турі здолав Верес (2:0), тоді як Олександрія продовжує боротьбу за чемпіонство, впевнено розгромивши Оболонь (4:0).

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Команда Руслана Ротаня досить швидко підтвердила статус фаворита сьогоднішнього поєдинку. Вже на 14-й хвилині перший серйозний момент гостей завершився голом. Після подачі кутового з правого флангу від Кравченка Смирний виграв позицію в центрі штрафного майданчика та головою відправив м'яч у ближній кут.

Перший тайм здебільшого минув без яскраво виражених моментів, але Олександрія мала більше можливостей для створення небезпеки.

Другу половину зустрічі не вдалося розпочати вчасно через повітряну тривогу в Київській області. Після години очікування матч все ж продовжився. Активніше цей відрізок гри розпочали підопічні Ротаня, які майже відразу мали непоганий момент: Смирний зіграв із глибини до центру штрафного на Безерру, той прибрав захисника і пробив у ліву штангу!

Гості продовжували створювати небезпеку: на 66-й хвилині Механів упорався з ударом Безерри низом із правого флангу штрафного, забравши м'яч біля ближньої стійки. Свій шанс мав і Калюжний! Хавбек збірної України отримав передачу перед штрафним майданчиком і завдав потужного удару, але м'яч пролетів над воротами.

Наприкінці основного часу Кобзар рвався на дальню стійку, щоб замкнути подачу Галаса з лівого флангу, але не встиг до м’яча – Лівий Берег втратив шанс врятуватися. До кінця матчу рахунок не змінився – фінальний свисток зафіксував перемогу гостей.

Завдяки цій перемозі Олександрія зберегла за собою 2-ге місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 50 очок. Динамо, яке має 51 бал і лідирує, сьогодні зіграє з Рухом о 18:00. Лівий Берег залишився на 11-й позиції з 22 пунктами.

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