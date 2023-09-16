Минай провально стартував у чемпіонаті України 2023/24. Підопічні Володимира Шарана були єдиною командою УПЛ, яка ще не перемагала – 2 нічиї і 4 поразки при 14-ти пропущених м'ячах зумовили перебування закарпатців на дні турнірної таблиці. В Олександрії теж купа проблем – команда Руслана Ротаня востаннє перемагала ще 5 серпня, а в останніх 4-х турах набрала лише 1 очко. Словом, той випадок, коли нічия не влаштовувала нікого, а для Володимира Шарана гра проти своєї колишньої команди мала ще й додаткове емоційне значення. Матч, як і онлайн-трансляція Олександрія – Минай на "Футбол 24", стартував о 19:00.

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Початок зустрічі пройшов без моментів, після чого підопічні Ротаня нарешті оживили гру. Лише на 18-й хвилині Бандура вступив у гру після удару Кулакова. Ще один момент Андрія завершився неточним ударом з лінії воротарського. З таким же успіхом пробив і Ковалець, а Калітвінцев зі штрафного не влучив у ближній кут. Минай в атаку практично не ходив – хіба що Гунічев не влучив по м'ячу, перебуваючи в кількох метрах від воріт. Микиті Шевченку, схоже, стало настільки нудно, що він вирішив навіть вирішив ризиковано зіграти головою на лінії штрафного. Обійшлося.

На 37-й хвилині Минай створив найкращий момент у грі. Подача кутового завершилася потужним ударом Твердохліба головою з кількох метрів – Шевченко парирував лише завдяки вдалому вибору позиції. Зреагувати на таке дуже важко. Зрештою, 0:0 після першого тайму – останнім гострим моментом був неточний удар Ковальця зі штрафного.

Другий тайм таки подарував забиті голи. На 61-й хвилині Гунічев виграв позицію після подачі кутового і з меж воротарського відкрив рахунок. Джевані міг відновити рівновагу, проте Бандура у стрибку потягнув його удар. Втім, Олександрія таки ввідігралася на 74-й хвилині. Микитишин впав у боротьбі з Дмитруком, арбітр вказав на позначку. Абсолютно безглуздий пенальті, адже м'яч вже йшов за межі поля. Пенальті бездоганно виконав Кулаковський – 1:1.

Цей рахунок протримався до фінального свистка, хоча господарі були ближчими до перемоги. Після подачі зі штрафного каркас воріт врятував Минай. Матч завершився цікаво – після подачі кутового м'яч влетів у ворота Миная, але арбітр Олександр Шандор за мить до цього дав фінальний свисток, хоча м'яч не залишив межі поля.

Обидві команди продовжили свої безвиграшні серії. Олександрія не перемогла у 5-му матчі поспіль – 9 місце, 8 очок. Минай залигшається на останній сходинці, маючи лише 3 бали. Команда Володимира Шарана продовжує втримувати статус єдиної команди УПЛ, яка все ще не вигравала у поточному чемпіонаті.

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