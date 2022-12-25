"Зрозуміло, що в клубу є амбіції грати в єврокубках. Але я не ставив би наразі питання так, що це безпосереднє завдання. Головне завдання – це створити такий колектив, який би дійсно був гідним регулярної участі в єврокубках.

Ротань виніс вердикт перспективам Супряги стати топ-гравцем

Можна, приміром, вийти й вилетіти в першому ж раунді кваліфікації, задовго до групового турніру. Для чого тоді це все? Тому головне, над чим ми будемо працювати, ‒ це якість гри, тактична грамотність, постійний і послідовний розвиток кожного окремо взятого футболіста та команди в цілому.

Робота з молодими футболістами навчила мене тому, як важливо підвищувати рівень футболістів. От якщо ми зможемо набуті знання застосувати на гравцях Олександрії, їхній прогрес підніме загальнокомандний рівень до тих показників, які можуть вважатися хорошими", – сказав Ротань в інтерв'ю виданню Український футбол.

Нагадаємо, Руслан Петрович був призначений головним тренером Олександрії 21 грудня – з "жовто-чорними" він підписав контракт на 2,5 роки і поєднуватиме роботу в клубі із посадою керманича збірної України U-21.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?