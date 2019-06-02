Олександрія хоче орендувати Бондаренка в Шахтаря

Захисник Шахтаря Валерій Бондаренко може перейти в Олександрію на правах оренди.

"Ми хочемо посилити команду футболістами, ведемо переговори з гравцями досить непоганого рівня.

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Бондаренка хочемо повернути на правах оренди, є така розмова. Можливо, вийде. Він сам хоче, так як бачить, що не потрапляє там в основу", – розповів Шаран в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

Бондаренко перейшов в Шахтар з Олександрії в січні цього року, але закріпитися в складі "гірників" не зумів.

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